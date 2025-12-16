В городе Тельмана произошёл пожар в заброшенном доме

Спасателям удалось быстро ликвидировать возгорание, охватившее площадь в 50 кв. метров.

Вечером 4 июня в заброшенном частном доме на Красноборской улице в городе Тельмана произошёл пожар. К месту оперативно прибыли сотрудники МЧС.

Спасателям удалось быстро ликвидировать возгорание, охватившее площадь в 50 кв. метров. Как уточнили в пресс-службе МЧС по Ленинградской области, в результате инцидента никто не пострадал.

В настоящее время личность владельца сгоревшего дома не установлена.

Ранее мы сообщили о том, что заправку во Всеволожске по указке неизвестных подожгла школьница.

Фото: Piter.TV