Конфликт на овощебазе на проспекте Непокоренных закончился стрельбой

В ходе обыска в квартире стрелка изъяли два пистолета и 14 патронов различного калибра.

Полиция Калининского района Петербурга задержала мужчину, открывшего стрельбу на овощебазе по проспекту Непокоренных во время конфликта. Поссорились родственники, рассказали в МВД России.

Злоумышленник выстрелил в воздух, к счастью, пострадавших нет. В квартире на проспекте Ветеранов 14 января поймали 33-летнего стрелка. В ходе обыска изъяли два пистолета и 14 патронов различного калибра. Все было направлено на экспертизу, которая показала, что оружие является самозарядным пистолетом Токарева и пистолетом STREAMER-2014. Все пригодно для стрельбы. По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела, также заведено дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Проведение оперативно-следственных мероприятий продолжается, остальные участники перепалки устанавливаются.

Ранее на Piter.TV: водитель Opel Astra выстрелил в мужчину и его 12-летнюю дочку в ходе конфликта в Тельмана.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти