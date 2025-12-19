Водитель Opel Astra выстрелил в мужчину и его 12-летнюю дочку в ходе конфликта в Тельмана

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Жителя Мурманской области задержали за применение аэрозольного пистолета в ходе дорожного конфликта. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Полицейским Тосненского района 13 января поступила информация от 41-летнего водителя Hyundai Solaris о том, что в поселке Тельмана он поссорился с владельцем автомобиля Opel Astra. Последний выстрелил в мужчину, пострадала также его 12-летняя дочка, находившаяся в салоне. У них зафиксировали ожоги глаз.

На следующий день на Октябрьской набережной поймали 31-летнего злоумышленника. По факту происшествия проводится проверка.

Фото: Piter.TV