Водитель Opel Astra выстрелил в мужчину и его 12-летнюю дочку в ходе конфликта в Тельмана
Сегодня, 9:58
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Жителя Мурманской области задержали за применение аэрозольного пистолета в ходе дорожного конфликта. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Полицейским Тосненского района 13 января поступила информация от 41-летнего водителя Hyundai Solaris о том, что в поселке Тельмана он поссорился с владельцем автомобиля Opel Astra. Последний выстрелил в мужчину, пострадала также его 12-летняя дочка, находившаяся в салоне. У них зафиксировали ожоги глаз. 

На следующий день на Октябрьской набережной поймали 31-летнего злоумышленника. По факту происшествия проводится проверка. 

Ранее мы рассказывали о том, что мужчина открыл стрельбу в компьютерном клубе на Заводской улице. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дорожный конфликт, тельмана
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

