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Три человека пострадали при атаке БПЛА в Самарской области
Сегодня, 9:39
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Три человека пострадали при атаке БПЛА в Самарской области

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Самарскую область атаковали десятки беспилотников ВСУ.

Три человека получили травмы в результате массированной атаки БПЛА. Также повреждены несколько промышленных предприятий региона, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Десятки беспилотников ВСУ атаковали российский регион в среду утром. Медики госпитализировали трех пострадавших, сейчас они находятся под наблюдением. 

Силами ПВО и мобильных боевых групп сбито несколько десятков БПЛА

Вячеслав Федорищев, губернатор Самарской области

 

В настоящее время на местах атаки продолжают работать оперативные службы. Федорищев предупредил, что угроза атаки со стороны ВСУ сохраняется. В ночь на 10 июня в регионе объявляли беспилотную и ракетную опасность, также вводили план "Ковер".

Ранее в Чувашии после атаки дронов погибли два мирных жителя. Кроме того, пострадали  32 человека, среди них один ребенок.

Фото: Magnific

Теги: атака всу на самарскую область, самарская область
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Терроризм,

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