Три человека пострадали при атаке БПЛА в Самарской области

Самарскую область атаковали десятки беспилотников ВСУ.

Три человека получили травмы в результате массированной атаки БПЛА. Также повреждены несколько промышленных предприятий региона, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Десятки беспилотников ВСУ атаковали российский регион в среду утром. Медики госпитализировали трех пострадавших, сейчас они находятся под наблюдением.

Силами ПВО и мобильных боевых групп сбито несколько десятков БПЛА Вячеслав Федорищев, губернатор Самарской области

В настоящее время на местах атаки продолжают работать оперативные службы. Федорищев предупредил, что угроза атаки со стороны ВСУ сохраняется. В ночь на 10 июня в регионе объявляли беспилотную и ракетную опасность, также вводили план "Ковер".

Ранее в Чувашии после атаки дронов погибли два мирных жителя. Кроме того, пострадали 32 человека, среди них один ребенок.

Фото: Magnific