Три человека пострадали при атаке БПЛА в Самарской области

Три человека получили травмы в результате массированной атаки БПЛА. Также повреждены несколько промышленных предприятий региона, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
Десятки беспилотников ВСУ атаковали российский регион в среду утром. Медики госпитализировали трех пострадавших, сейчас они находятся под наблюдением.
Силами ПВО и мобильных боевых групп сбито несколько десятков БПЛА
Вячеслав Федорищев, губернатор Самарской области
В настоящее время на местах атаки продолжают работать оперативные службы. Федорищев предупредил, что угроза атаки со стороны ВСУ сохраняется. В ночь на 10 июня в регионе объявляли беспилотную и ракетную опасность, также вводили план "Ковер".
Ранее в Чувашии после атаки дронов погибли два мирных жителя. Кроме того, пострадали 32 человека, среди них один ребенок.
Фото: Magnific
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