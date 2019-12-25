После атаки БПЛА в Чувашии пострадали 32 человека, погибли еще двое

Повреждены 28 домов, где живут 8,5 тыс. человек.

Двое жителей погибли в Чувашии после атаки беспилотников. Это оказалась самая "масштабная вражеская атака ВСУ". Об этом сообщил глава региона Олег Николаев.

Он выразил соболезнования родным и близким. Известно, что пострадали 32 человека, среди них был один ребенок. Врачи работают в усиленном режиме, всем оказана качественная помощь. Большинство из них уже вернулись домой.

По решению Олега Николаева введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Все соцслужбы перевели на особый режим работы, начали подсчет сумм компенсации, а каждую пострадавшую семью взяли на контроль.

Отмечается, что значительно повреждена гражданская инфраструктура: 28 домов, где проживают 8,5 тыс. человек. Для нуждающихся подготовили общежития и пункты временного размещения. Там есть все необходимое: еда, лекарства и возможность получить медпомощь.

Сейчас наша главная задача – окружить заботой каждого пострадавшего. Мы делаем всё, что требует ситуация. Мы выстоим. Мы справимся. Олег Николаев, глава Чувашии

Ранее сообщалось, что БПЛА попал в многоэтажный дом в Чебоксарах.

