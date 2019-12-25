В Самарской области из-за атаки БПЛА погиб человек

На промышленные предприятия в Новокуйбышевске была совершена атака вражескими беспилотниками.

В Самарской области из-за атаки беспилотников погиб человек. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале.

По его словам, инцидент произошел в Новокуйбышевске. На промышленные предприятия была совершена атака вражескими беспилотниками. По предварительным данным, есть пострадавшие. Также сообщается об одном погибшем.

Обломки одного из дронов ВСУ попали на крышу многоквартирного дома в Самаре. Федорищев сообщил, что есть пострадавшие, один человек госпитализирован. На местах происшествия развернут оперативный штаб. Глава региона добавил, что экстренные службы приступили к работе.

