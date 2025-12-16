Ветряной оспой в РФ в 2025 году больше всего болели в Карелии и Калмыкии

Роспотребнадзор назвал регионы-лидеры по случаям заражения данным заболеваниям за 2025 год.

етряная оспа в 2025 году регистрировалась на территории всех российских субъектов, но наибольшие показатели отмечены в Карелии и Калмыкии. Такие статистические данные приведены пресс-службой Роспотребнадзора. Специалисты уточнили журналистам, что по 49 регионам показатели заболеваемости пациентов превысили средний уровень по стране. В документе говорится о том, что в Карелии медики зарегистрировали 1 283,27 случая на каждые 100 тысяч местного населения. На втором месте в рейтинге находится Республика Калмыкия с 1 044,24 случая. В топ-пять по регионам оказались Республика Саха, Чувашская Республика и Ивановская область.

В надзорном ведомстве добавили, что сейчас ветряная оспа занимает одно из лидирующих мест по величине экономического ущерба за прошлый год. Показатель заболеваемости за последние два года вернулся к допандемийным значениям. Таким образом темпы роста замедлились. В общей сложности в России зарегистрировано более 842 тысяч случаев ветряной оспы, показатель заболеваемости (576,83 на каждые сто тысяч населения) соответствовал среднемноголетнему уровню и уровню 2024 года.

В российских школах может появиться гипоаллергенное меню.

Фото: Piter.tv