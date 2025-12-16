За неделю тосненские врачи провели две операции по удалению редких миом

На данный момент обе пациентки чувствуют себя хорошо и уже выписаны домой под наблюдение врачей женской консультации.

Врачи Тосненской больницы столкнулись с редким медицинским феноменом, прооперировав в течение одной недели двух пациенток со сложными интралигаментарными миомами. Об успешном завершении вмешательств сообщили в Комитете по здравоохранению Ленинградской области.

Особенность этой патологии заключается в том, что узел располагается в широкой связке матки в непосредственной близости от жизненно важных органов — мочеточников и крупных сосудов. По мере роста опухоль смещает мочеточник и оказывается плотно опутана сосудами, что делает хирургическое вмешательство крайне рискованным. Единственным методом лечения активно растущего узла является операция, требующая высочайшей квалификации хирурга для предотвращения повреждения окружающих тканей.

Перед вмешательством обе женщины прошли комплексное обследование, включавшее УЗИ, анализы и консультации специалистов. Операции провёл заведующий отделением Вячеслав Молодкин с командой акушеров-гинекологов Маргариты Молодкиной и Дианы Шахмардановой. Им удалось удалить узлы размером 12×10 см и 8×9 см с минимальной кровопотерей.

На данный момент обе пациентки чувствуют себя хорошо и уже выписаны домой под наблюдение врачей женской консультации.

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Видео: Пресс-служба Комитета по здравоохранению Ленинградской области