Сегодня, 15:57
Росгвардейцы задержали молодых руферов, забравшихся на крышу дома на Галстяна

Был изъят гвоздодер, сумма причиненного ущерба устанавливается.

Росгвардейцы Московского района задержали четверых руферов, которые проникли на крышу здания на территории жилого комплекса на улице Галстяна. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

Молодых людей заметил консьерж по камерам наблюдения ночью 26 января, он воспользовался кнопкой тревожной сигнализации. Злоумышленники взломали замок двери и пробрались на крышу. На месте сотрудники вневедомственной охраны поймали парней 18-21 года, их увезли в 51-й отдел полиции. 

Был изъят гвоздодер, сумма причиненного ущерба устанавливается. 

Ранее мы рассказывали о том, что двух подростков-зацеперов задержали на станции Понтонная. 

Видео, фото: пресс-служба Росгвардии

