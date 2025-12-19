Росгвардейцы задержали молодых руферов, забравшихся на крышу дома на Галстяна

Был изъят гвоздодер, сумма причиненного ущерба устанавливается.

Росгвардейцы Московского района задержали четверых руферов, которые проникли на крышу здания на территории жилого комплекса на улице Галстяна. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Молодых людей заметил консьерж по камерам наблюдения ночью 26 января, он воспользовался кнопкой тревожной сигнализации. Злоумышленники взломали замок двери и пробрались на крышу. На месте сотрудники вневедомственной охраны поймали парней 18-21 года, их увезли в 51-й отдел полиции.

Видео, фото: пресс-служба Росгвардии