Подросток выстрелил девушке в голову у ТРК "Академ-Парк"

В Петербурге произошла стрельба, в результате которой пострадала девушка. Согласно информации издания "Фонтанка", происшествие произошло возле ТРК "Академ-Парк" на Гражданском проспекте.

Потерпевшая рассказала, что увидела поблизости компанию подростков и вскоре ощутила острую боль. По её словам, один из юношей выстрелил ей в голову из пистолета, после чего все участники инцидента поспешили скрыться. Камеры наблюдения зафиксировали группу несовершеннолетних, среди которых видно парня с предметом, похожим на огнестрельное оружие.

Предварительно установлено, что стрелком является 15-летний подросток, которого вскоре планируют доставить в полицию для выяснения обстоятельств дела. На место незамедлительно выдвинулись медики и полицейские. Стоит отметить, что данная группа подростков ранее уже попадала в поле зрения правоохранителей за нарушения общественного порядка.

Фото: Piter.TV