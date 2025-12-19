Петербуржца задержали за избиение прохожего в парадной дома на Кушелевской дороге

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ ("умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").

Вечером 19 января полиция Калининского района получила срочное уведомление из больницы о том, что туда поступил 21-летний юноша с серьезной травмой живота. Молодой человек находился в тяжелом состоянии и рассказал медикам, что подвергся нападению незнакомого мужчины в одном из подъездов дома номер 3 на Кушелевской дороге. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Позже, 27 января, сотрудники оперативной группы управления уголовного розыска задержали подозреваемого в совершенном преступлении. Им оказался 42-летний неоднократно судимый местный житель. Установлено, что инцидент произошел 18 января поздним вечером на девятом этаже лестничного пролета того самого дома, когда злоумышленник напал на потерпевшего в результате вспыхнувшей ссоры.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ ("умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). Задержанный взят под стражу в соответствии со статьей 91 УПК РФ.

Фото: Piter.TV