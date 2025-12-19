В Кудрово сиделка украла более 500 тыс. рублей с карты подопечного

Возбуждено уголовное дело по статье 158 части 3 УК РФ ("кража").

В понедельник, 26 января, в правоохранительные органы Всеволожского района Ленинградской области обратился 76-летний житель Кудрово. Заявитель пояснил, что с 4 декабря текущего года предоставил свою банковскую карту сиделки для оплаты продуктов и решения повседневных вопросов. Однако с 4 января ухаживающая за ним женщина перестала приходить, а проверка баланса карты выявила факт незаконного снятия крупной суммы денег — 525 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

По данному факту следствием было возбуждено уголовное дело по статье 158 части 3 УК РФ ("кража").

В тот же день, проведя комплекс оперативно-разыскных мероприятий, сотрудники правоохранительных органов задержали на Магнитогорской улице подозреваемую — 44-летнюю жительницу Гатчинского района. Задержанной избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде до завершения следствия.

Фото: Piter.TV