В Петербурге раскрыли криминальную схему хищения 15 млн рублей со счетов граждан

Сотрудники подразделения по противодействию киберпреступности Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали двух молодых людей, подозреваемых в хищении средств с банковских счетов граждан. Информацию озвучила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Расследование установило, что один из преступников использовал специальное программное обеспечение для сбора баз телефонных номеров, которые операторы мобильной связи предлагали повторно продать другим пользователям. Эти базы передавались второму злоумышленнику, который регистрировал полученные номера на подставных лиц. После регистрации мошенники проверяли остатки средств на привязанных банковских счетах бывших владельцев номеров через банковское мобильное приложение. В случае обнаружения положительного баланса, средства списывались на контролируемые ими счета. Если баланс отсутствовал, злоумышленники оформляли кредиты на имя бывшего владельца номера, а полученные таким образом деньги также выводились. Общий размер ущерба составил более 15 миллионов рублей.

Чтобы скрыть следы своей деятельности, преступники использовали значительное количество мобильных устройств, аренду жилья и зарубежные прокси-серверы. Благодаря оперативно-розыскным действиям сотрудники полиции, поддержанные подразделениями Росгвардии, арестовали подозреваемых одновременно в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. Во время обысков были обнаружены и изъяты смартфоны, компьютеры, банковские карты, SIM-карты и наличные денежные средства на сумму более 1,7 млн рублей. Предположительно, задержанным принадлежит не менее 100 эпизодов преступлений, совершенных в различных субъектах Российской Федерации.

Следственным управлением УМВД России по Кировскому району Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по пункту "г" части 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ. Один из обвиняемых арестован и помещен под стражу, другой получил меру пресечения в виде обязательства оставаться на месте жительства и соблюдать установленные правила поведения.

Продолжаются мероприятия, направленные на выявление остальных возможных эпизодов преступлений и соучастников.

