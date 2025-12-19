Двух мужчин задержали за нападение на таксиста на улице Молдагуловой

Подозреваемых доставили в отделение полиции, в отношении них составлены административные протоколы по статье 20.1 КоАП РФ ("мелкое хулиганство").

Вечером 25 января в дежурную часть полиции Красногвардейского района обратился водитель такси, мужчина 52-х лет, сообщивший о преступлении возле дома №3 на улице Молдагуловой, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Установлено, что примерно в 4:00 двое находившихся в автомобиле таксиста пассажиров отказались оплатить поездку. Между ними произошел конфликт, в результате которого подозреваемые брызнули водителю газом в лицо из аэрозольного баллончика, отобрали у него деньги в размере 4 900 рублей, угрожая холодным оружием, и быстро покинули автомобиль.

Уже в тот же день сотрудниками правоохранительных органов оперативно были задержаны оба молодых мужчины возрастом 24 и 25 лет, младший из которых находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Подозреваемых доставили в отделение полиции, в отношении них составлены административные протоколы по статье 20.1 КоАП РФ ("мелкое хулиганство"). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что полиция задержала подростка за разгром остановки у парка в Калининском районе.

Фото: Piter.TV