Полиция задержала подростка за разгром остановки у парка в Калининском районе

Юноша вступил в конфликт с женщиной на автобусной остановке, в результате которого повредил стеклянную поверхность павильона ударами рук и ног.

В ночь на 21 декабря минувшего года полиция Калининского района получила сигнал о повреждении остановочного павильона мужчиной на пересечении проспекта Луначарского и улицы Демьяна Бедного возле парка. Прибывшие на место происшествия стражи порядка зафиксировали повреждение конструкции, однако злоумышленника на месте уже не оказалось. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

Просмотрев записи видеокамер наблюдения, правоохранители установили, что незадолго до инцидента юноша вступил в конфликт с женщиной на автобусной остановке, в результате которого повредил стеклянную поверхность павильона ударами рук и ног.

Возбуждено уголовное дело по статье 214 часть 1 Уголовного кодекса РФ ("вандализм"). Спустя некоторое время, 22 января, благодаря комплексу мероприятий, сотрудники полиции задержали подозреваемого по данному делу16-летнего жителя района прямо возле дома на проспекте Маршака и доставили его в отделение полиции для дальнейших следственных процедур.

Ранее полиция задержала молодых людей, которые нанесли граффити на трамвайные вагоны на Среднем проспекте.

Фото: Piter.TV