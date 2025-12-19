Полиция задержала молодых людей, которые нанесли граффити на трамвайные вагоны на Среднем проспекте

По указанному происшествию следствием была инициирована проверка, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РФ ("вандализм").

В первые дни наступившего года, 1 января, правоохранительными органами Василеостровского района получено заявление о несанкционированном проникновении посторонних лиц на территорию трамвайного депо, находящегося возле дома №77 на Среднем проспекте Васильевского острова. Незаконные посетители повредили 3 трамвая, онарисовав на них граффити аэрозольными баллончиками. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Примерно спустя месяц, 20 января, оперативниками полиции в результате проведённых следственных мероприятий были установлены и задержаны два молодых человека, родившихся соответственно в 2004 и 2005 годах. Установлено, что обвиняемые намеренно вторглись на охраняемую территорию трамвайного парка и испортили внешний вид трёх вагонов исключительно ради хулиганских мотивов.

Следствием было принято решение ограничить свободу передвижения обоих фигурантов дела путём наложения подписки о невыезде и соответствующего поведения.

