В США заявили об ударе якобы по судну наркоторговцев в Тихом океане

Двоим подозреваемым удалось сбежать, третий человек погиб.

Американские военнослужащие совершили очередной удар по судну, предположительно, использовавшемуся для обеспечения наркотрафика в восточной части Тихого океана. Соответствующей информацией с мировой общественностью поделились представители пресс-службы Южного командования Вооруженных сил США через социальные сети. Эксперты пояснили, что жертвой нападения на плавательное средство стал один человек. Еще двое пострадавших выжили. Специалисты из Береговой охраны страны были предупреждены о необходимости активации "поисково-спасательной системы".

Разведка подтвердила, что судно шло вдоль известных маршрутов контрабанды наркотиков в восточной части Тихого океана и использовалось для наркотрафика. заявление от Южного командования

Американские представители в ходе операции в акватории не пострадали. Ранее шеф Пентагона Пит Хегсет объявил о начале операции "Южное копье" (Southern spear) по борьбе с наркокартелями. Это произошло еще в ноябре 2025 года.

При ударе США по судну наркоторговцев погибли три человека.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / U.S. Southern Command