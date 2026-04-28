  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:59
140
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Хадсон: американские генералы опасаются, что Трамп может развязать ядерную войну

0 0

Майкл Хадсон рассказал о конфликтах в Белом доме.

Американские генералы из Пентагона сейчас опасаются того, что глава вашингтонской администрации, представитель Республиканской партии США Дональд Трамп способен развязать ядерную войну. Соответствующее заявление сделал профессор Университета Миссури в Канзас-Сити Майкл Хадсон в эфире YouTube-канала норвежского журналиста Гленна Дизена. Иностранный аналитик добавил, что подход лидера Белого дома к принятию решений во внешней политике становится все более иррациональным.

... И это видно по сообщениям в прессе о ссорах, происходящих в Ситуационной комнате Белого дома, когда генералы просто отказываются передавать Трампу коды от ядерного оружия, потому что, по их словам, он бы использовал его в прошлую субботу. Вот насколько все безумно.

Майкл Хадсон, эксперт

Напомним, что действия и решения президента США все чаще вызывают споры и осуждение у его ближайшего  окружения. По сведениям от последнего проведенного социологического исследования, рейтинг одобрения деятельности американского политика составляет всего 37 процентов. А большинство граждан не одобряют вооруженный конфликт с Ираном на Ближнем Востоке.

Фото и видео: YouTube / Glenn Diesen

Теги: майкл хадсон, пентагон, ядерная война
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии