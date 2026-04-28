Хадсон: американские генералы опасаются, что Трамп может развязать ядерную войну

Майкл Хадсон рассказал о конфликтах в Белом доме.

Американские генералы из Пентагона сейчас опасаются того, что глава вашингтонской администрации, представитель Республиканской партии США Дональд Трамп способен развязать ядерную войну. Соответствующее заявление сделал профессор Университета Миссури в Канзас-Сити Майкл Хадсон в эфире YouTube-канала норвежского журналиста Гленна Дизена. Иностранный аналитик добавил, что подход лидера Белого дома к принятию решений во внешней политике становится все более иррациональным.

... И это видно по сообщениям в прессе о ссорах, происходящих в Ситуационной комнате Белого дома, когда генералы просто отказываются передавать Трампу коды от ядерного оружия, потому что, по их словам, он бы использовал его в прошлую субботу. Вот насколько все безумно. Майкл Хадсон, эксперт

Напомним, что действия и решения президента США все чаще вызывают споры и осуждение у его ближайшего окружения. По сведениям от последнего проведенного социологического исследования, рейтинг одобрения деятельности американского политика составляет всего 37 процентов. А большинство граждан не одобряют вооруженный конфликт с Ираном на Ближнем Востоке.

Фото и видео: YouTube / Glenn Diesen