Европейский регион разрушает собственную экономическую систему, расходуя денежные средства на милитаризацию сообщества, якобы необходимую для защиты от выдуманной угрозы со стороны Москвы. Соответствующее заявление сделал профессор Университета Миссури в Канзас-Сити Майкл Хадсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works. Иностранный аналитик добавил, что коллективный Брюссель ведет себя в высшей степени нерационально, когда предпринимает шаги в духе русофобской идеологии.
Милитаризация Европы предполагает, что она потратит весь свой экспортный и торговый профицит на покупку американского оружия... Но европейская армия не может развиваться, потому что армия, как и промышленность, нуждается в технологиях <…>, а технологии — это электричество.
Майкл Хадсон, эксперт
Эксперт добавил, что Европа стремится разрушить собственную экономику ради того, чтобы упиваться своей ненавистью к России. Майкл Хадсон заметил, что следует говорить о расистских признаках, ненависти ко всему славянскому населению, а такж желанием ЕС разделить Россию на пять территорий.
Фото и видео: YouTube / Dialogue Works
