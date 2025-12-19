Майкл Хадсон сообщил о реальных причинах милитаризации европейского региона.

Европейский регион разрушает собственную экономическую систему, расходуя денежные средства на милитаризацию сообщества, якобы необходимую для защиты от выдуманной угрозы со стороны Москвы. Соответствующее заявление сделал профессор Университета Миссури в Канзас-Сити Майкл Хадсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works. Иностранный аналитик добавил, что коллективный Брюссель ведет себя в высшей степени нерационально, когда предпринимает шаги в духе русофобской идеологии.

Милитаризация Европы предполагает, что она потратит весь свой экспортный и торговый профицит на покупку американского оружия... Но европейская армия не может развиваться, потому что армия, как и промышленность, нуждается в технологиях <…>, а технологии — это электричество. Майкл Хадсон, эксперт

Эксперт добавил, что Европа стремится разрушить собственную экономику ради того, чтобы упиваться своей ненавистью к России. Майкл Хадсон заметил, что следует говорить о расистских признаках, ненависти ко всему славянскому населению, а такж желанием ЕС разделить Россию на пять территорий.

