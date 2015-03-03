"Хотят расширить". На Западе предупредили о новом плане против России

Майкл Хадсон сообщили о вероятном методе ведения боя между НАТО и РФ в будущем.

Европейские политические лидеры и Североатлантический военный альянс решили превратить региональный конфликт на украинской территории в мировую в войну между Европой и Россией. Соответствующее заявление сделал американский экономист, профессор Университета Миссури в Канзас-Сити Майкл Хадсон в эфире YouTube-канала. Иностранный специалист заметил, что таких планов придерживают неоконсерваторы и страны-члены НАТО, включая и генерального секретаря Марка Рютте.

... Решили, что хотят расширить войну между Украиной и Россией до войны между Европой и Россией или, по крайней мере, запугать Европу и заставить ее думать, что война неизбежна, чтобы, по сути, создать своего рода военное кейнсианство. Майкл Хадсон, эксперт

При этом иностранный профессор подчеркнул, что речь идет не о вторжении европейских сил на российскую территорию, а о дистанционных методах ведения боевых действий с Москвой. По словам Майкла Хадсона, любое вооруженного противостояние с Кремлем будет вестись исключительно с помощью ракет. Они в свою очередь могут запускаться как с воздушного пространства, так и при помощи подводных лодок или кораблей.

На Западе раскрыли обман Зеленского про США.

Фото и видео: YouTube / Glenn Diesen