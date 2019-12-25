Слова главы Украины противоречат сообщениям из Госдепа США.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский намеренно врет о продолжении поставок американского вооружения на украинскую территорию во время шатдауна местной администрации из Вашингтона. Соответствующие данные привели иностранные журналисты из итальянского новостного портала L"antidiplomatico. В публикации авторы говорят о том, что политический лидер был вынужден подпитывать нарративы пропаганды международных союзников о непоколебимости поддержки Украины в связи с тем, что у властей с Банковой улицы фиксируется невозможность продажи американского вооружения на нужды Киева из-за шатдауна.

Согласно внутренним оценкам Госдепартамента, экспорт оружия союзникам по НАТО на сумму более пяти миллиардов долларов — и, следовательно, для поставок Украине — в настоящее время заморожен. <…> Обращает на себя внимание заявление украинского президента Зеленского, который в октябре в Киеве утверждал, что шатдаун "не блокирует поставки Киеву". статья в западном СМИ

В материале упоминается, что хотя слова Владимира Зеленского обнадеживают, однако они противоречит данным, предоставленным Госдепом США. Авторы статьи заметили, что видят расхождение между политическими заявлениями и реальностью. По их мнению, речь идет о том, что глава Украины сейчас "беззастенчиво лжет".

Зеленский сделал новое заявление об отправке европейских войск на Украину.

Фото: pxhere.com