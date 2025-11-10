Глава Украины сообщил о страхе европейских политиков перед своим народом.

Европейские политические лидеры не отправляют своих военнослужащих на украинскую территорию из-за страха перед своими гражданами. Соответствующее заявление сделал лидер киевского режима Владимир Зеленский в интервью британскому изданию The Guardian. Иностранец добавил, что якобы не оказывал никакого давления на международных сторонников по этому вопросу, так как боялся потерять финансовую и военную поддержку с их стороны.

Лидеры боятся общественности. Они не хотят участвовать в вооруженном конфликте. Владимир Зеленский, глава Украины

Напомним, что в конце октября 2025 года западное издание Euractiv со ссылкой на руководителя военного комитета Европейского союза Шона Клэнси сообщало читателям о том, что ведутся дискуссии о возможной отправке военных инструкторов на Украину. Такой диалог возобновился в странах коллективного Брюсселя на фоне предпринимаемых американской администрацией при президенте-республиканце Дональде Трампе попыток мирного урегулирования кризисной ситуации. При этом издание подчеркивает, что ЕС не будет идти на какие-либо шаги до того момента, пока для отправки военных не сложатся необходимые условия. Одно из них считается достижение Киевом и Москвой режима прекращения огня.

Фото и видео: YouTube / Guardian News