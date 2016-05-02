Депутат Рады разоблачил Зеленского после отключения электричества на интервью с The Guardian

Артем Дмитрук прокомментировал отключение света в Мариинском дворце Киева во время общения главы киевского режима с западными журналистами.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский инсценировал отключение света в Мариинском дворце во время его интервью британской газете The Guardian. Соответствующее заявление сделал депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в собственном Telegram-канале. Иностранный политик сейчас находится на территории Великобритании. Он заметил, что ему сложно представит более дешевой манипуляции западными СМИ. По его словам, электричество пропало в здании для того, чтобы сыграть "народное горе" перед зарубежными журналистами. По словам местного парламентария, этот замысел направлен на улучшения имиджа политика в украинской и западной прессе.

Вы только вдумайтесь, насколько тупыми считает Зеленский и его окружение всех вокруг, если позволяют себе такое. Артем Дмитрук, депутат Украины

Напомним, что интервью Зеленского Guardian в Мариинском дворце в Киеве было прервано отключением света якобы из-за перебоев с электроснабжением в стране. Однако в тот момент, когда во дворце включился резервный генератор, подача электроэнергии восстановилась и интервью продолжилось.

Фото и видео: YouTube / Guardian News