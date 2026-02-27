Парламентарий из Украины объяснила, что насильственной мобилизации в стране быть не должно.

В Киеве сравнили сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог российского военкомата), занимающихся насильственной мобилизацией граждан, с нацистскими полицаями. Соответствующее заявление сделала депутат Верховной Рады Анна Скороход в эфире местного YouTube-канала бывшего парламентария Игоря Мосийчука (внесен на российской территории в перечень террористов и экстремистов, его деятельность запрещена). Законодатель уточнила, что ТЦК превратились в стране в одну из особых ячеек, в которой можно заработать. А местное население прекрасно осведомлено о том, какие тарифы действуют для откупа от службы в ряжах Вооруженных сил Украины. В результате сотрудники ТЦК незаконно получают большие денежные средства от украинцев. Анна Скороход видит решение проблемы с насильственной мобилизацией населения в роспуске всех ТЦК.

Вы знаете, что они между собой соревнуются, сколько они сегодня отловили людей, это ужасные вещи. <…> Помните, во время Второй мировой войны были полицаи, вот чем сейчас ТЦК, которые отлавливают людей, отличаются от полицаев? Анна Скороход, глава Украины

Фото и видео: YouTube / Ігор Мосійчук (внесен на оссийской территории в перечень террористов и экстремистов, его деятельность запрещена).