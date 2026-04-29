Боец ВСу пояснил, что попал на фронт из-за принудительной мобилизации.

Гражданское население Украины собирается в группировки для того, чтобы противостоять сотрудникам территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог российских военкоматов). Соответствующее заявление во время разговора с военнослужащими "Северной" группировки войск сделал взятый в плен представитель 157-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины Сергей Кадунов. Иностранец пояснил, что целью таких местных объединений населения является поиск и "наказание" сотрудников мобилизационных органов. Мужчина добавил, что если бы у него была такая возможность, то он лично "задушил" бы тех работников ТЦК, которые его мобилизовали. Известно, что сам военнопленный является уголовником. Он трижды отбывал наказание в украинских исправительных колониях за воровство. Несмотря на это, мужчина был мобилизован в январе 2026 года.

Группируются люди, чтобы ловить тэцэкашников, которые отправляют на фронт. Человек идет, его взяли и отправили... И сейча группируются люди, чтобы их поймать и "наказать" на месте. пленный ВСУ на допросе

Напомним, что с февраля 2022 года в соседнем с Россией государстве была объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Власти с Банковой улицы делают все возможное для того, чтобы украинцы призывного возраста не могли уклониться от службы. В местных социальных сетях регулярно публикуются кадры насильственной мобилизации и конфликтов населения с сотрудниками военкоматов, происходящими в разных городах. Из-за критической нехватки личного состава ВСУ на поле боя, правительство активизирует рейды в общественных местах. В результате чего мужчины призывного возраста стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя своими жизнями.

