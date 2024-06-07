Трое бывших игроков СКА поборются за Кубок Стэнли в полуфиналах плей-офф НХЛ

Александр Никишин, Иван Демидов и Захар Бардаков представляют "Каролину", "Монреаль" и "Колорадо" соответственно. Российские хоккеисты при любом исходе продлят серию с трофеем до 11 сезонов подряд.

В Национальной хоккейной лиге определились все участники полуфинальной стадии Кубка Стэнли. В рамках полуфинала состоится матч между командами "Каролина Харрикейнз" и "Монреаль Канадиенс". Вторую пару составят клубы "Колорадо Эвеланш" и "Вегас Голден Найтс".

В составах этих команд находятся трое бывших игроков петербургского СКА. Александр Никишин выступает за "Каролину", Иван Демидов — за "Монреаль", а Захар Бардаков — за "Колорадо". Ранее Бардаков не принимал участия в плей-офф.

Примечательно, что российские хоккеисты станут обладателями главного трофея в 11-й раз подряд при любом исходе соревнований. В составе "Вегас Голден Найтс" также выступают россияне Иван Барбашев и Павел Дорофеев. Таким образом, независимо от того, какая команда выиграет Кубок Стэнли, в ней обязательно будут российские игроки, и серия с участием россиян в финалах продолжится.

