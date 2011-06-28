"Тоже хотите исчезнуть?" В Германии высмеяли методы украинских ТЦК

В соцсетях ролик с призывом на госслужбу сравнили с насильственной мобилизацией населения на Украине.

Пожарные из немецкого города Имменштадт, расположенного на территории Баварии, через социальные сети обыграли прием на работу, сымитировав мобилизацию украинцев при помощи сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог российского военкомата). Видеозапись с ироническим посылом распространена в аккаунте ведомства из Германии. В кадре показано, что бригада экстренной службы подъезжает на микроавтобусе к "случайному прохожему", после чего затаскивает его в автомобиль. В транспортном средстве пожарные сообщают о вербовке в свои ряды.

В Имменштадте сейчас пропадают люди… Их последний раз видели: совершенно ни о чем не подозревающих, на полностью экипированных пожарных машинах. Не волнуйтесь – их не похитили… …они теперь служат пожарными. Тоже хотите "исчезнуть"? подпись к ролику

Многие пользователи интернета в комментариях отметили сходство с украинской "бусификацией", так как сотрудники ТЦ схожими методами заставляют людей отправляться в зону боевых действий. Однако прямого указания на украинский процесс авторы ролика не предоставили.

