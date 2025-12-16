В Гатчине нетрезвый мужчина нанёс удар саблей оппоненту в ходе ссоры в парадной

В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ ("хулиганство").

В воскресенье, 14 июня, в Гатчине, у дома № 10 по улице Генерала Кныша, произошёл бытовой конфликт, в результате которого один из участников получил травму руки. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали подозреваемого по горячим следам, сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

По данным правоохранителей, около 10:45 в парадной жилого дома между двумя мужчинами, 38-летним и 43-летним, возникла ссора на почве личной неприязни. В ходе конфликта подозреваемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, нанёс своему оппоненту удар саблей по руке.

Пострадавший был незамедлительно доставлен в медицинское учреждение. После оказания необходимой помощи его отпустили на амбулаторное лечение. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ ("хулиганство"). Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

Ранее мы сообщили о том, что в Приморском районе Петербурга рецидивист напал с ножницами на администратора магазина при краже.

Фото: Piter.TV