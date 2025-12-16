Прокуратура взыскала почти 50 тыс. рублей за затопленную квартиру пенсионерки на Васильевском острове

Протечки повлекли повреждения внутренней отделки комнат.

Прокуратура Василеостровского района Петербурга провела проверку по обращению 79-летней женщины. Из-за плохого содержания общедомового имущества в квартире пенсионерки на 21-й линии В. О. неоднократно происходили протечки с чердака. Это повлекло повреждения внутренней отделки комнат, сообщили 15 июня в надзорном ведомстве.

Прокуратура направила исковое заявление в суд о взыскании с управляющей компании компенсации материального и морального вреда. Требования удовлетворены, в пользу потерпевшей взыскали более 47 тыс. рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что благодаря прокуратуре Петербурга ООО погасило долг по зарплате в 400 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV