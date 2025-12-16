  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Благодаря прокуратуре Петербурга ООО погасило долг по зарплате в 400 тыс. рублей
Сегодня, 9:56
246
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Благодаря прокуратуре Петербурга ООО погасило долг по зарплате в 400 тыс. рублей

0 0

Также работникам выплатили компенсацию за задержку зарплаты.

Прокуратура Пушкинского района Петербурга провела проверку исполнения трудового законодательства. В марте перед сотрудниками общества с ограниченной ответственностью образовалась задолженность по заработной плате в размере свыше 400 тыс. рублей, сообщили в надзорном ведомстве 11 июня. 

Прокуратура вносила руководителю коммерческой организации представление, которое рассмотрели и удовлетворили. ТакС задолженность перед работниками погашена, также им выплатили компенсацию за задержку зарплаты. 

Ранее мы рассказывали о том, что петербургская прокуратура защищает права участника СВО. Между банком и мужчиной был заключен кредитный договор. В ноябре прошлого года ему предоставили льготный период по обязательствам, однако в марте 2026-го с карты заявителя списали 88 тыс. рублей. 

Фото: Piter.TV 

Теги: зарплата, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии