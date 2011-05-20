Сегодня, 14:44
Мирошник: мобилизация на Украине приобретает формы рукопашного боя

Посол России показал в соцсетях момент задержания мужчины сотрудниками ТЦК.

Насильственная мобилизация на украинской территории в большинстве случаев приобретает формы рукопашного боя. Соответствующий комментарий от 16 марта сделал российский посол по особым поручениям от министерства по иностранным делам по вопросам преступлений Украины Родион Мирошник в собственном Telegram-канале. Дипломат сопроводил свои высказывания видеозаписью, на котором очевидцы засняли момент принудительного задержания местного населения сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, аналог российского военкомата). 

Насильственная мобилизация в Луцке. Теперь большинство попыток загнать "пушечное мясо" в окопы приобретает формы рукопашного боя. Теперь для "мобилизации по-украински" требуются втрое превосходящие силы.

Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД РФ

Мирошник: новые удары ВСУ по РФ призваны сорвать переговоры в ОАЭ.

Фото и видео: Telegram / РОДИОН_МИРОШНИК

