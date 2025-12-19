В МИД России рассказали о том, почему ВСУ продолжают атаковать российскую инфраструктуру.

Последние атаки Вооруженных сил Украины по российским субъектам являются результатом совместных действий киевского режима и Европы, которые пытаются сорвать мирные переговоры по урегулированию регионального кризиса в ОАЭ. Соответствующий комментарий от 25 января в интервью журналистам из газеты "Известия" сделал посол по особым поручениям от министерства по иностранным делам по вопросам преступлений Украины Родион Мирошник.

Поэтому не факт, что Киев в итоге хочет выйти на конкретные договоренности. Новые удары ВСУ по российским регионам - результат скоординированных действий Украины и Европы, которые пытаются сорвать переговоры в ОАЭ, либо добиться участия в них представителей Европы. Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД РФ

Мирошник: атаковавшего российских военкоров оператора БПЛА установят.

Фото: МИД России