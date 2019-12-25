  1. Главная
Мирошник: атаковавшего российских военкоров оператора БПЛА установят
Сегодня, 16:05
112
Посол прокомментировал трагедию в Запорожской области.

Москва проведет тщательное расследование и установит личность оператора беспилотного летательного аппарата (БПЛА) из рядов Вооруженных сил Украины, который проводил атаку на российских военных корреспондентов в Запорожской области. Соответствующий комментарий от 16 августа в своем Telegram-канале сделал российский посол по особым поручениям от министерства по иностранным делам по вопросам преступлений Украины Родион Мирошник. Дипломат прокомментировал трагедию, в которой погиб жуналист Иван Зуев при выполнении редакторского задания. Также дроном противника был тяжело ранен военкор Юрий Войткевич. В МИД РФ заметили, что  подробности о ситуации и ее виновниках будут скрупулезно собраны, расследованы и переданы в международные инстанции, занимающиеся защитой прав и жизни мирного населения, а также представителей СМИ.

Я уверен, что очень скоро мы будем знать все о преступнике управлявшем дроном нанесшим удар по журналистам, и о том или тех, кто давал преступные приказы.

Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД РФ

Мирошник: Киев за три месяца не менее 19 раз пытался атаковать российские АЭС.

Фото: МИД России

