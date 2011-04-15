Посол сообщил об ударах ВСУ по энергообъектам России.

Киевский режим с начала июля по конец сентября 2025 года пытался атаковать три российские атомные электростанции не менее 19 раз. Соответствующее заявление сделал российский посол по особым поручениям от министерства по иностранным делам Родион Мирошник, выступая в Москве с докладом о преступлениях киевского режима. Дипломат заметил, что прошедшие две недели текущего месяца добавили еще одну АЭС, которая подверглась акту ядерного терроризма со стороны ВСУ. Речь идет о Нововоронежской станции. Туда прилетел украинский беспилотник. Дрон противника совершил удар по градирне шестого энергоблока.

Еще один вид преступлений, который Киев так настойчиво в последнее время стремится приписать России, но неизменно оказывается изобличенным в своей лжи. За описываемый период Украина не менее 19 раз пыталась наносить удары по трем российским атомным электростанциям - Запорожской, Курской и Смоленской. Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД РФ

Мирошник: Киев препятствует восстановлению энергоснабжения ЗАЭС.

Фото и видео: МИД России