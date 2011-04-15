Мирошник: Киев препятствует восстановлению энергоснабжения ЗАЭС

Киевский режим до сих пор блокирует работу по восстановлению энергоснабжения Запорожской АЭС (ЗАЭС). Соответствующее заявление сделал российский посол по особым поручениям от министерства по иностранным делам Родион Мирошник, выступая в Москве с докладом о преступлениях киевского режима. Дипломат заметил, что террористы вывели из строя высоковольтную линию электропередачи "Днепровская". Она проходит по участкам, которые все еще контролируются ВСУ. В результате Запорожская АЭС оказалась полностью отключена от внешнего электроснабжения. Такая ситуация создала прямую угрозу ядерной безопасности.
Киев до сих пор блокирует возможность восстановления этого и других перетоков на ЗАЭС, подвергая регулярным обстрелам эту и другие магистрали, соединяющие электростанцию с энергопоставляющими сетями.
Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД РФ
Родион Мирошник пояснил, что речь идет об инциденте 23 сентября, когда накануне выступления лидера киевского Владимира Зеленского в ООН была совершена атака на подстанцию, обеспечивающую электроэнергией Запорожскую АЭС.
Фото и видео: МИД России
