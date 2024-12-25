Посол МИД РФ напомнил о позиции Европы по вооружению ВСУ.

Киевский режим сможет продолжать боевые действия от трех до шести месяцев без финансирования коллективного Запада. Соответствующий комментарий сделал российский посол по особым поручениям от министерства по иностранным делам по вопросам преступлений Украины Родион Мирошник в интервью для новостного агентства "ТАСС". Эксперт уточнил, что на текущий момент международные союзники Украины активно снабжают страну натовскими вооружениями. Дипломат считает, что у ВСУ все еще есть достаточно личного состава, чтобы вести сражения в зоне проведения специальной военной операции на текущем уровне интенсивности.

Киев будет продолжать активные военные действия, пока снабжается вооружением, информацией, разведданными и финансами. Пока у них есть ресурсы, война будет продолжаться. Все в значительной степени зависит от позиции Запада. Если финансирование будет продолжаться, будет продолжаться и война. Прекратят финансирование - Киева хватит, грубо говоря, на три-шесть месяцев. Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД РФ

Родион Мирошник заметил, что говорить о том, что "завтра фронт обвалится, таких иллюзий нет". Он указал на серьезные кровопролитные военные действия в зоне СВО, которые требуют от бойцов концентрации значительных усилий и понимания процессов. В Москве не видят, что позиция Европейского союза изменится в вопросе поддержки Украины. По мнению посла, даже контексте поиска дипломатического диалога между Россией и США региональные политические элиты демонстрируют миру свою "радикально настроенную позицию".

"Киев бьется в истерике перед саммитом РФ и США". Мирошник об атаке ВСУ на Белгород.

Фото: МИД России