Посол МИД РФ оценил недавнюю атаку БПЛА ВСУ по российскому приграничью.

Атака беспилотников Вооруженных сил Украины по Белгородской области свидетельствует о том, что киевский режим бьется в истерике перед началом саммита "Россия-США" на Аляске. Соответствующий комментарий от 14 августа в своем Telegram-канале сделал российский посол по особым поручениям от министерства по иностранным делам по вопросам преступлений Украины Родион Мирошник. Дипломат прокомментировал в социальных сетях сообщение от губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова о том, что дроны противника атаковали здание местного правительства региона. Дополнительно были ранены три мирных жителя.

Очень похоже, что Киев бьется в истерике в преддверии саммита на Аляске. Белгород [находится] всего в 30 км от границы, и ВСУ организовали террористический удар с политическим подтекстом. Это атака не цивилизованной страны, а нападение беспредельщика, привыкшего воевать с гражданскими. Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД РФ

Напомним, что 8 августа американский президент-республиканец Дональд Трамп сообщил, что рассчитывает на личную встречу с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске 15 августа. Затем планы проведения этих переговоров подтвердил помощник главы нашего государства Юрий Ушаков. По его словам, политические лидеры сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования регионального кризиса на Украине.

Гладков: ВСУ атаковали здание правительства Белгородской области.

