В Москве студентка доказала в суде, что писала диплом без ИИ

Верховный суд Татарстана признал незаконным отчисление студентки одного из вузов Москвы.

Верховный суд Республики Татарстан защитил права студентки, которую отчислили из московского высшего учебного заведения из-за того, что ее дипломная работа была якобы написана с использованием нейросети. Об этом сообщило РИА Новости.

Согласно судебным документами, учащаяся четвертого курса столичного вуза писала дипломную работу по лингвистическому направлению. После проверки педагоги пришли к выводу, что 41,9% итогового текста якобы сгенерировал искусственный интеллект. После правок процент снизился до 11,9, однако студентке не разрешили защитить диплом, затем ее вообще отчислили.

Девушка обратилась в суд. В ходе разбирательства представители вуза не смогли объяснить, как работала проверка. В итоге, выяснилось, что руководитель не разбирается в работе системы проверки, поэтому лично не проверял текст на предмет генерации ИИ.

Судья постановил восстановить студентку на четвертом курсе. Вуз обязан допустить ее работу к защите, если ее оригинальность составит не менее 50%. Дополнительно с университета взыскали 60 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба.

Ранее студент Университета имени Бонч-Бруевича подал иск к вузу из-за отчисления в начале учебного года после спора с проректором.

Фото: Magnific