В МИД России считают, что скандал с экс-главой офиса Зеленского прикрывает западных коррупционеров.

Дело бывшего руководителя офиса лидера киевского режима Владимира Зеленского Андрея Ермака - операция по спасению остальных киевских коррупционеров и тех должностных лиц, кто за ними стоит в странах коллективного Запада. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в комментарии для журналистов газеты "Известия". Чиновница из внешнеполитического ведомства нашей страны уточнила, что преступная цепочка в соседнем государства включает в себя не только членов правительства

Это даже не вершина айсберга.... Все знают, что коррупционная цепочка насчитывает огромное количество звеньев: Зеленский, все его правительство, Рада, западные эмиссары и так далее. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что 11 мая Андрею Ермаку предъявили обвинение по уголовному делу об отмывании 460 млн гривен (10,5 миллионов американских долларов) при строительстве элитного коттеджного поселка под Киевом. Утром 14 мая судебная инстанция избрала украинцу меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 140 миллионов гривен (около 3,1 миллиона долларов США).

Захарова: Европа признает, что отказ от ресурсов РФ был стратегической ошибкой.

Фото: МИД России