Беглов на ПМЭФ подтвердил поддержку Кубы в условиях санкций и обсудил сотрудничество

В рамках встречи обсуждались и практические меры гуманитарной поддержки.

В четверг, 4 июня, губернатор Александр Беглов и заместитель премьер-министра, министр внешней торговли и иностранных инвестиций Республики Куба Оскар Перес-Олива Фрага провели рабочую встречу в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

В ходе беседы глава Петербурга подчеркнул, что регулярные двусторонние контакты свидетельствуют о крепнущей дружбе между Россией и Кубой. Он напомнил о словах президента России, касающихся особых отношений двух стран, и отметил историческую поддержку Кубы со стороны Петербурга в её борьбе за независимость.

Александр Беглов передал слова поддержки от имени петербуржцев президенту Кубы Мигелю Диас-Канелю Бермудесу, заявив, что Россия и её Северная столица остаются рядом с Кубой в непростое время, когда страна сталкивается с санкциями и энергетической блокадой.

В рамках встречи обсуждались и практические меры гуманитарной поддержки. Александр Беглов сообщил о недавней передаче партии медикаментов на Кубу, несмотря на сложности с логистикой. Также было принято решение о привлечении Ленинградской области к гуманитарным проектам по просьбе премьер-министра Кубы.

Особое внимание на встрече было уделено сотрудничеству в сфере образования. В настоящее время первые десять кубинских студентов уже осваиваются в Петербурге: пять из них будут учиться в Санкт-Петербургском техническом колледже, а ещё пять — в Малоохтинском колледже.

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Фото: Правительство Петербурга