Аэрофлот готовится к запуску регулярных полетов в ОАЭ
Сегодня, 16:36
Полеты начнутся с 1 июня.

Компания Аэрофлот запускает регулярные рейсы в Объединенные Арабские Эмираты. Перевозчик возобновит полеты из Москвы в Дубай с 1 июня. Об этом в канале Макс сообщает пресс-служба Минтранса страны. 

20 апреля Росавиация сняла ограничения на выполнение рейсов в ОАЭ. В то же время убрали запрет на пересечение воздушного пространства Ирана для российских авиакомпаний. Сотрудники Минтранса продолжат мониторить обстановку в работе авиации на Ближнем Востоке. Главным приоритетом в своей работе называют безопасность пассажиров. 

Ранее стало известно, что из Северной столицы в Ереван запускают допрейсы. Их будут выполнять три раза в неделю – по средам, пятницам и воскресеньям.

Кроме того, Аэрофлот сообщал о правилах провоза портативных зарядных устройств. Теперь взять с собой их получится только в ручную кладь. Но пользоваться ими в полете будет нельзя. 

Фото: Magnific
 

Категории: Лента новостей, Новости России,

