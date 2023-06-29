Аэрофлот готовится к запуску регулярных полетов в ОАЭ

Компания Аэрофлот запускает регулярные рейсы в Объединенные Арабские Эмираты. Перевозчик возобновит полеты из Москвы в Дубай с 1 июня. Об этом в канале Макс сообщает пресс-служба Минтранса страны.

20 апреля Росавиация сняла ограничения на выполнение рейсов в ОАЭ. В то же время убрали запрет на пересечение воздушного пространства Ирана для российских авиакомпаний. Сотрудники Минтранса продолжат мониторить обстановку в работе авиации на Ближнем Востоке. Главным приоритетом в своей работе называют безопасность пассажиров.

Ранее стало известно, что из Северной столицы в Ереван запускают допрейсы. Их будут выполнять три раза в неделю – по средам, пятницам и воскресеньям.

Кроме того, Аэрофлот сообщал о правилах провоза портативных зарядных устройств. Теперь взять с собой их получится только в ручную кладь. Но пользоваться ими в полете будет нельзя.

