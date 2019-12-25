Из Петербурга в Ереван запускаются дополнительные авиарейсы

Авиакомпания "Аэрофлот" запускает регулярные рейсы из Петербурга в Ереван с 3 июня. Об этом рассказали в аэропорту Пулково.

Перелеты будут выполняться три раза в неделю – по средам, пятницам и воскресеньям. Отправка из Северной столицы запланирована на 20:05, время в пути составит 4 часа 10 минут. "Аэрофлот" станет третьим перевозчиком на этом направлении.

Отмечается, что маршрут входит в число самых востребованных международных направлений из Пулково.

