  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Из Петербурга в Ереван запускаются дополнительные авиарейсы
Сегодня, 8:10
146
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

0 0

Авиакомпания "Аэрофлот" запускает регулярные рейсы из Петербурга в Ереван с 3 июня. Об этом рассказали в аэропорту Пулково. 

Перелеты будут выполняться три раза в неделю – по средам, пятницам и воскресеньям. Отправка из Северной столицы запланирована на 20:05, время в пути составит 4 часа 10 минут. "Аэрофлот" станет третьим перевозчиком на этом направлении. 

Отмечается, что маршрут входит в число самых востребованных международных направлений из Пулково. 

Ранее на Piter.TV: открылась продажа билетов на прямые рейсы из Петербурга в Астану. О запуске нового маршрута также заявил "Аэрофлот". Перелеты планируются по три раза в неделю на лайнерах Airbus A319. 

Фото: Piter.TV 

Теги: ереван, пулково
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии