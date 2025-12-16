В Пулково прокуратура следит за соблюдением прав пассажиров после снятия ограничений

В случае выявления нарушений со стороны перевозчиков работает круглосуточная мобильная приёмная ведомства.

3 июня в петербургском аэропорту Пулково вводились ограничения на приём и отправку рейсов из-за угрозы атаки беспилотников. В связи с этим Северо-Западная транспортная прокуратура взяла ситуацию под контроль.

Ведомство проверяет, как соблюдаются права пассажиров, столкнувшихся с задержками. Согласно официальному заявлению, людям уже предоставляют напитки, питание и, при необходимости, помогают с размещением в гостинице.

Для получения информации о статусе рейсов пассажиры могут обращаться в колл-центр аэропорта: +7 (812) 324-30-00 и +7 (812) 337-34-44.

В случае выявления нарушений со стороны перевозчиков работает круглосуточная мобильная приёмная прокуратуры. Жалобы принимаются по телефону: +7 (911) 973-22-00.

Ранее мы сообщили о том, что над территорией Ленинградской области 3 июня уничтожили 59 беспилотных летательных аппаратов. Дроны были сбиты и в Петербурге.

Фото: Piter.TV