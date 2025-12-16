В аэропорту Пулково задержаны 42 рейса

К 08:30 ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты.

В петербургском аэропорту Пулково на 08:00 3 июня задержаны 42 рейса, с запасных аэродромов ожидаются 12 бортов. В расписание вносятся корректировки, сообщили в авиагавани.

Службы аэропорта, отвечающие за обслуживание пассажиров и самолетов, усилены. Обстановка в терминале спокойная. Пассажиры, ожидающие вылета, обслуживаются согласно Федеральным авиационным правилам. Пресс-служба Пулково

К 08:30 ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты.

Напомним, сегодня над Петербургом и Ленобластью сбили более 60 БПЛА. Дроны атаковали объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах. Пострадали несколько человек. В настоящее время идет ликвидация последствий.

Фото: пресс-служба Пулково