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В аэропорту Пулково задержаны 42 рейса
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В аэропорту Пулково задержаны 42 рейса

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К 08:30 ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты.

В петербургском аэропорту Пулково на 08:00 3 июня задержаны 42 рейса, с запасных аэродромов ожидаются 12 бортов. В расписание вносятся корректировки, сообщили в авиагавани. 

Службы аэропорта, отвечающие за обслуживание пассажиров и самолетов, усилены. Обстановка в терминале спокойная. Пассажиры, ожидающие вылета, обслуживаются согласно Федеральным авиационным правилам. 

Пресс-служба Пулково 

К 08:30 ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты. 

Напомним, сегодня над Петербургом и Ленобластью сбили более 60 БПЛА. Дроны атаковали объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах. Пострадали несколько человек. В настоящее время идет ликвидация последствий. 

Фото: пресс-служба Пулково 

Теги: задержка рейсов, пулково
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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