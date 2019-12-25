Открылась продажа билетов на прямые рейсы из Петербурга в Астану

Группа "Аэрофлот" объявила о запуске нового авиамаршрута. Полеты с 3 июня будет выполнять авиакомпания "Россия" на лайнерах Airbus A319 три раза в неделю.

Группа "Аэрофлот" объявила о старте продаж билетов на прямой авиамаршрут Санкт-Петербург — Астана. Полеты с 3 июня 2026 года будет выполнять авиакомпания "Россия" на лайнерах Airbus A319 с частотой три раза в неделю. Рейсы из петербургского аэропорта Пулково в столицу Казахстана запланированы по средам, пятницам и воскресеньям. Обратные вылеты из Астаны будут осуществляться по понедельникам, четвергам и субботам.

На линии задействуют воздушные суда Airbus A319 в двухклассной компоновке — с салонами эконом- и бизнес-класса. Новый маршрут расширяет присутствие группы "Аэрофлот" на казахстанском направлении и дополняет существующую сеть полетов из региональных центров России.

