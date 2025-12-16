ЕК предложила включить поименно всех участников СВО в черный список ЕС

Кая Каллас рассказала о новых мерах по запрету гражданам РФ посещать ЕС.

Европейская комиссия предлагает странам-членам регионального сообщества поименно включить в черный список всех российских участников специальной военной операции (СВО) на украинской территории для того, чтобы запретить им въезд на территорию Европейского союза. Соответствующее заявление сделала местным журналистам глава верховной дипломатии и политики безопасности ЕС Кая Каллас. Иностранная чиновница выступила перед СМИ по прибытии на встречу глав министерства по иностранным делам, организованной в Люксембурге. Ей задали вопрос о том, как на практике будет осуществляться план по запрету бойцам из РФ посещать территорию ЕС.

Мы конечно имеем разведданные о лицах, которые участвовали в войне, нам нужно будет просто включить их всех в черный список, чтобы они не могли въехать в Евросоюз. Я не эксперт, но специалисты говорят, что это возможно. Кая Каллас, глава МИД ЕС

Каллас: снятие санкций с России должно учитывать интересы безопасности ЕС.

Фото: European Commission