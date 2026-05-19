В среду в Петербурге ожидается жаркая и дождливая погода

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказали, какая погода ожидается в Северной столице 20 мая. Будет облачно, возможны прояснения.

Днем температура воздуха составит до +25 градусов, ночью столбик термометра покажет +17 градусов. Кроме того, синоптики прогнозируют кратковременные дожди. Подует слабый ветер, атмосферное давление повысится.

Ранее мы рассказывали о том, что 19 мая в Петербурге действует "желтый" уровень погодной опасности. По данным Росгидрометцентра, предупреждение действует до 21:00. Горожанам посоветовали надевать одежду из натуральных тканей, следить за своим состоянием и не допускать обезвоживания. К четвергу может похолодать: все зависит от прохождения атмосферного фронта и наличия облачности.

