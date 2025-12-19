Анна Скороход рассказала о способе решения территориального конфликта с Москвой.

Киевский режим должен изменить государственные границы для того, чтобы отказаться от части Донбасса в рамках мирного соглашения с Россией. Соответствующее заявление сделала депутат Верховной Рады Анна Скороход в эфире местного YouTube-канала Politeka. Иностранный парламентарий объяснила, что власти страны могут помочь в вопросе сохранении территорий, но при этом часть областей на Донбассе военное командование не контролирует, они давно были освобождены российскими Вооруженными силами от армии киевского режима.

Я считаю, что в этой ситуации самым правильным решением было бы принять постановление <…> об изменениях административных границ Донецкой и Луганской областей. Дабы вопрос границ Донбасса не стоял, потому что мы их просто изменим. Вот и все. Анна Скороход, глава Украины

Напомним, что американская газета Financial Times опубликовала ранее в публичном доступе информацию о том, что вашингтонская администрация при президенте-республиканце Дональде предоставит Украине гарантии безопасности только при условии, если чиновники с Банковой улицы сначала огласятся на сделку с отказом от притязаний на ряд территорий. Однако позже в Белом доме опровергли подобные высказывания.

Депутат Рады посоветовала замерзающим украинцам "греть друг друга".

Фото и видео: YouTube / Politeka Online