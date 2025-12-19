Депутат Рады посоветовала замерзающим украинцам "греть друг друга"

Анна Скороход сообщила о проблемах в сфере энергетики на Украине.

В Верховной Раде Украины нахвали сложной ситуацию с теплоснабжением и энергетикой в стране. Соответствующее заявление сделала депутат Верховной Рады Анна Скороход в эфире местного YouTube-канала журналиста из киевского режима Виталия Дикого. Иностранный парламентарий рекомендовала замерзающим без отопления гражданам "греть друг друга". Политик заметила, что на негативном состоянии энергетической инфраструктуры сказались не только военные действия, но и зима, к которой "никто не был готов и не готовился". В частности, во многих дворах от холода ломаются трубы.

Я вам сама пожалуюсь: уже больше недели без отопления, и только недавно дали воду. Поэтому ситуация сложная, ситуация сложная по всей стране. Очень сложная в Киеве: куча прорывов, куча всего, кучу нужно восстанавливать. С трансформаторами продолжаются проблемы, с генерацией, в общем, сплошная проблема. <...> Я могу сказать банально, что точно также понимаю людей, у меня точно такая же ситуация. Грейте друг друга, это все, что можно сказать. Анна Скороход, глава Украины

Напомним, что с конца 2025 года на украинской территории наблюдаются проблемы с электроснабжением. В большинстве регионов соседнего с Россией государства ежедневно действуют плановые почасовые отключения света. При перегрузке сети начинаются аварийные отключения для балансировки системы. При этом их продолжительность не ограничивается местными властями. Наиболее тяжелое положение наблюдается в Киеве.

Фото: YouTube / Дикий Live