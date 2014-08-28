Анна Скороход считает, что у лидера Украины больше не получится менять мнение на ходу.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп в контексте обсуждения мирной инициативы больше не позволит коллеге из киевского режима Владимиру Зеленскому на ходу менять свою позицию. Соответствующее заявление сделала депутат Верховной Рады Анна Скороход в эфире местного YouTube-канала.

Больше Трамп не будет играть в эту игру, когда о чем-то договорились, потом Зеленский едет в Великобританию, Францию или Германию, там они о чем-то пошушукались, и он выходит с абсолютно другой позицией. Нет, к сожалению или к счастью, ему больше этого делать не дадут. Анна Скороход, глава Украины

Напомним, что на прошлой неделе вашингтонская администрация сообщила общественности о разработке мирной инициативы для завершения регионального конфликта на Украине. Западные СМИ уведомили аудиторию, что документ состоит из 28 пунктов. В нем говорится о передаче под контроль Кремля всей территории Донбасса, официальное признание новых регионов России и Крыма, а также о заморозке по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях. Кроме этого Москва хочет увидеть сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет на размещение на территории соседнего государства иностранных войск и оружия, способного наносить удары вглубь российской территории.

Фото: YouTube / Дикий live